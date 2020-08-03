Представник Білого дому запевняє, що Трамп не збирається переносити вибори президента США

Президент США Дональд Трамп не збирається переносити президентські вибори, які заплановані на 3 листопада, заявив керівник апарату Білого дому Марк Медоуз в ефірі телеканалу CBS.

«Ми збираємося провести вибори 3 листопада і президент збирається перемогти», – сказав Медоуз.

Трамп неодноразово критикував можливість голосувати поштою і називав цю можливість загрозою своєму переобранню на другий термін. 30 липня він запитав, чи варто відкласти вибори доти, доки люди не зможуть правильно, надійно і безпечно проголосувати.

Трамп на виборах буде представляти Республіканську партію. Його опонентом на виборах стане демократ Джо Байден.