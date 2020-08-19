Сенат США опублікував останню частину доповіді щодо спроб Росії впливати на президентські вибори у США в 2016 році. У документі, серед іншого, йдеться про те, що президент Росії Володимир Путін особисто керував зломом пошти демократів, і підкреслюється вплив Wikileaks на президентську гонку. У Росії заперечують втручання у виборчі перегони в США, а президент США Дональд Трамп у день оприлюднення останньої частини доповіді заявив, що він її не читав та не має жодного стосунку ні до Росії, ні до України, «що чітко підтверджується у доповіді». (Відео: Reuters)