Суд у справі про видачу Ассанжа відновив слухання після перерви через пандемію

У Лондоні 7 вересня поновилися судові слухання у справі про видачу засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа до Сполучених Штатів.

Процес був зупинений через епідемію коронавірусної хвороби. Очікується, що на цьому етапі адвокати Ассанжа викликатимуть свідків. Вони обстоюють позицію, що справа проти активіста є політично вмотивованим зложиванням владою і може наразити на небезпеку свободу слова та безпеку журналістів по всьому світу.

Під судом зібралися кілька десятків людей, які вимагають звільнити Ассанжа.

Американська влада звинувачує Ассанжа в змові з аналітикинею армії США Челсі Меннінг та оприлюдненні секретних даних Пентагону про дипломатичні зв’язки та війну в Іраку та Афганістані.

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Окремо Ассанжу закидають поширення під час виборчої кампанії у США 2016 року інформації на шкоду Гілларі Клінтон, яка змагалася за президентську посаду з Дональдом Трампом. У серпні Комітет із розвідки Сенату Сполучених Штатів дійшов висновку, що адміністратори WikiLeaks «дуже ймовірно» знали, що допомагають діям Москви.

У червні Джуліан Ассанж не зміг взяти участь у судовому засіданні навіть відеозв’язком «через стан здоров’я і за порадою лікаря».

У лютому в Британії почалися слухання щодо екстрадиції Ассанжа до США. 48-річний Ассанж перебуває в розшуку у США за 18-ма звинуваченнями, в тому числі шпигунстві. Йому загрожує до 175 років в’язниці, якщо його визнають винним.

У 2010 році проєкт WikiLeaks почав публікувати тисячі засекречених американських військових документів, пов’язаних зі збройними конфліктами на Близькому Сході.

У 2012 році Джуліан Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути видачі до Швеції у зв’язку зі звинуваченням у зґвалтуванні. Сам Ассанж відкидав звинувачення, а в листопаді 2019 року прокуратура Швеції закрила справу. До того еквадорська влада позбавила Ассанжа притулку і видала британській владі.