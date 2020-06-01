Ассанж не зміг взяти участь в слуханнях у Лондоні щодо його екстрадиції до США через хворобу

Засновник сайту WikiLeaks, австралієць Джуліан Ассанж не зміг бути присутнім на судовому засіданні у Лондоні щодо його екстрадиції до США. Як повідомила у твітері Стелла Моріс, його партнерка і колишній адвокат, Ассанж нині «надто хворий» і не зміг бути на відеозв’язку із Вестмінстерським магістратським судом «через стан здоров’я і за порадою лікаря».

Лондонський суд заявив, що процедура його екстрадиції буде відкладена до вересня, а також що потрібне місце для продовження слухань щодо екстрадиції, відкладених минулого місяця через побоювання щодо поширення коронавірусу.

У WikiLeaks заявили, що нездатність призначити місце проведення тритижневого слухання щодо екстрадиції у вересні означає «затримку, порушення і відсутність належної правової процедури» щодо Ассанжа, який перебуває в лондонській в’язниці.

Організація «Репортери без кордонів» заявила, що Ассанж стикнувся із «постійними проблемами зі здоров’ям та серйозним ризиком зараження коронавірусом у в’язниці Белмарш.

У лютому в Британії почалися слухання щодо екстрадиції Ассанжа до США. 48-річний Ассанж перебуває в розшуку у США за 18-ма звинуваченнями, в тому числі шпигунстві. Йому загрожує до 175 років в’язниці, якщо його визнають винним.

Після арешту у квітні 2019 року Ассанж, його адвокати та прихильники виступають проти екстрадиції до Сполучених Штатів. На їхню думку, правосуддя в США не буде чесним.

У 2010 році проєкт WikiLeaks почав публікувати тисячі засекречених американських військових документів, пов’язаних зі збройними конфліктами на Близькому Сході.

У 2012 році Джуліан Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути видачі до Швеції у зв’язку зі звинуваченням у зґвалтуванні. Сам Ассанж відкидав звинувачення, а в листопаді 2019 року прокуратура Швеції закрила справу. До того еквадорська влада позбавила Ассанжа притулку і видала британській владі.