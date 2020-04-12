У засновника Wikileaks Ассанжа народилося двоє дітей, поки він ховався в посольстві Еквадору – ЗМІ

У засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа народилося двоє дітей у той час, як він переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні, повідомило британське видання Mail on Sunday.

За повідомленням, двох хлопчиків, яким зараз 2 і 1 рік, народила адвокатка Ассанжа Стелла Морріс. Вона дала інтерв'ю виданню, в якому заявила, що її стосунки з Ассанжем почалися в 2015 році.

За словами Морріс, вони з Ассанжем, який зараз перебуває в британській в'язниці, заручені і хочуть одружитися.

Адвокатка також заявила, що домагається звільнення Ассанжа з в'язниці через загрозу коронавірусу.

Морріс заявляє, що її нареченого мали б звільнити в рамках урядового плану з боротьби з поширенням COVID-19 у тюрмах, за яким з-за ґрат мають випустили тисячі в'язнів.

За словами Морріс, Ассанж перебуває в групі ризику, бо має хронічне захворювання легень.

«Я жила тихо і приватно, виховуючи Ґабріеля і Макса сама і сумуючи за днем, коли ми зможемо бути разом як сім'я. Тепер я маю виступати, бо я бачу, що його життя в небезпеці», – сказала вона.

У лютому в Британії почалися слухання щодо екстрадиції Ассанжа до США. Там його звинувачують за 18 пунктами, включно зі шпигунством. Ассанжу загрожує до 175 років в’язниці, якщо його визнають винним.

Після арешту у квітні Ассанж, його адвокати та прихильники виступають проти екстрадиції до Сполучених Штатів. На їхню думку, правосуддя в США не буде чесним.

У 2010 році проєкт WikiLeaks почав публікувати тисячі засекречених американських військових документів, пов’язаних зі збройними конфліктами на Близькому Сході.

У 2012 році Джуліан Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути видачі до Швеції у зв’язку зі звинуваченням у зґвалтуванні. Сам Ассанж відкидав звинувачення, а в листопаді 2019 року прокуратура Швеції закрила справу.

За пів року до того еквадорська влада позбавила Ассанжа притулку і видала британській владі. Зараз він відбуває термін у 50 тижнів у британській в’язниці за порушення умов звільнення під заставу.