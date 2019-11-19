У Швеції закрили справу проти Ассанжа

У Швеції прокуратура оголосила про те, що припиняє розслідування звинувачень у зґвалтуванні, висунутих проти засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа.

За словами представника прокуратури, докази провини Ассанжа, зібрані в ході слідства, недостатні для того, щоб передати справу до суду.

Рішення про припинення розслідування може бути оскаржене.

Звинувачення проти Ассанжа були висунуті в 2010 році. Сам він заперечував їх, стверджуючи, що жінка, яка його звинуватила, займалася з ним сексом добровільно.

Швеція тоді зажадала від Великої Британії екстрадиції Ассанжа. Побоюючись екстрадиції, засновник Wikileaks сховався в посольстві Еквадору в Лондоні. Влада Еквадору надала йому політичний притулок.

Ассанж майже сім років жив у будинку посольства, а навесні нинішнього року був виданий британській владі після того, як був позбавлений притулку. Зараз він відбуває тюремний термін за порушення умов застави, а також чекає рішення суду про його екстрадицію в США.

Сполучені Штати вимагають екстрадувати Ассанжа за цілою низкою звинувачень, пов’язаних із незаконним отриманням і публікацією секретних документів Пентагону. Йому загрожує тривалий тюремний термін.

Ім’я засновника Wikileaks згадувалося також у зв’язку з публікацією документів зі зламаного сервера Демократичної партії США, у викраденні яких спецпрокурор Роберт Мюллер звинуватив співробітників російської військової розвідки.

Після того, як Ассанжа позбавили притулку в Еквадорі, в Швеції відновили розслідування у справі про зґвалтування, однак шведський суд не став запитувати Велику Британію про екстрадицію засновника Wikileaks.