В ООН заявили, що до Ассанжа застосовували «психологічні тортури»

Спеціальний доповідач ООН з питань катувань Нільс Мельцер заявив, що до засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа застосовували «психологічні тортури». Виступаючи у Женеві 31 травня, Мельцер зазначив, що він і ще два медичні експерти відвідали Ассанжа в британській в’язниці 9 травня.

«Протягом кількох років пан Ассанж навмисно піддавався прогресуючим жорстоким, нелюдським або таким, що принижують гідність, видам поводження чи покарання», – сказав Мельцер.

Він додав, що кампанія з «випадів, залякування і обмов» стосовно Ассанжа мала місце з 2010 року не тільки у США, але й у Великобританії, Швеції та Еквадорі.

30 травня 47-річний Джуліан Ассанж повинен був з’явитися на допит у справі про його екстрадицію в США. Але британська влада відклала слухання через те, що Ассанж виявився надто слабким, щоб брати участь у суді за допомогою відеозв’язку. Адвокат Ассанжа повідомив, що той переведений до тюремної лікарні. Нове слухання призначене на 12 червня.

Ассанж був заарештований 11 квітня після семи років, проведених у посольстві Еквадору в Лондоні. Зараз він відбуває термін у 50 тижнів у британській в’язниці за порушення умов звільнення під заставу. Сполучені Штати домагаються видачі Британією Ассанжа за звинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема імен засекречених джерел, а також у змові з екс-аналітиком армії Челсі Меннінг у доступі до секретної інформації.