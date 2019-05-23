США висунули додаткові звинувачення Ассанжу

Сполучені Штати Америки висунули нові обвинувачення проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Його звинувачують за 17 пунктами у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема імен засекречених джерел, а також у змові з екс-аналітиком армії Челсі Меннінг у доступі до секретної інформації.

Досі Вашингтон збирався судити Ассанжа тільки за змову з Меннінг для отримання доступу до комп’ютерної мережі Пентагону в рамках розголошення WikiLeaks секретної інформації щодо воєн в Афганістані й Іраку, пише агенція Reuters.

Нові звинувачення можуть привести до більш суворого покарання в разі екстрадиції Ассанжа з Великої Британії до США.

Ассанж в 2012 році сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути видачі до Швеції за звинуваченням у зґвалтуванні. У квітні еквадорська влада позбавила Ассанжа притулку і видала британській владі.

Зараз він відбуває в британській в’язниці термін у 50 тижнів за порушення умов звільнення під заставу. Крім того, суд розглядає справу про його екстрадицію в США, де його звинувачують у незаконному доступі до секретної інформації. Про намір вимагати видачі Ассанжа також заявила Швеція.

Ассанж завжди заявляв, що побоюється саме екстрадиції до Сполучених Штатів, де, за його словами, йому можуть висунути більш серйозні звинувачення.

У WikiLeaks вважають відновлення справи в Швеції результатом «політичного тиску».