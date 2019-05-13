У Швеції відновили розслідування проти Ассанжа у справі про зґвалтування

Прокуратура Швеції повідомляє, що вирішила знову відкрити попереднє кримінальне розслідування проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа за звинуваченням у зґвалтуванні.

Заступник директора прокуратури Швеції Ева-Марі Перссон заявила про зміну обставин після того, як Ассанжа минулого тижня затримали в посольстві Еквадору в Лондоні, що дає можливість Великій Британії екстрадувати Ассанжа до Швеції на допит.

За її словами, про екстрадицію Ассанжа проситимуть після того, як він закінчить відбувати термін покарання в Британії в 2020 році. Як заявила Перссон, який із запитів про екстрадицію Ассанжа є пріоритетнішим: шведський чи американський, вирішуватиме британська влада.

США просять видати засновника WikiLeaks через звинувачення в розголошенні секретної інформації щодо воєн в Афганістані й Іраку. Британія, зокрема, має вирішити, чи слід видавати Ассанжа Сполученим Штатам у відповідь на звинувачення в тому, що він вступив у змову з екс-аналітиком розвідки США Челсі Меннінг в 2010 році, щоб отримати секретну інформацію. В разі доведення провини Ассанжу загрожує до п’яти років ув’язнення.

Шведське розслідування щодо Ассанжа припинили у 2017 році. Запит на його відновлення минулого місяця подав адвокат жінки, яка звинувачує Ассанжа у зґвалтуванні у Швеції у 2010 році.

Засновник Wikileaks заперечує звинувачення, стверджуючи, що статевий акт був за згодою обох сторін.

11 квітня Ассанжа заарештували в Лондоні після того, як Еквадор видав його британським правоохоронцям. Британський суд санкціонував арешт після того, як Ассанж порушив умови звільнення під заставу в 2012 році. За це 1 травня 2019 року Ассанжа засудили до 50 тижнів позбавлення волі.