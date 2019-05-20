Швеція просить ордер на заочний арешт Ассанжа

Прокуратура Швеції просить про ордер на заочний арешт засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Якщо суд вирішить заарештувати його, то прокуратура розпочне видачу європейського ордера на арешт і зробить запит на екстрадицію. Про це йдеться в повідомленні на сайті прокуратури міста Уппсала. Про дату судового засідання не повідомляється.

13 травня Шведська прокуратура відновила розслідування про зґвалтування проти Ассанжа. Справа була відкрита в 2010 році, але було припинено в 2017 році. В цей час Ассанж перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, де отримав притулок. Прокурори допускали відновлення справи в разі, якщо Ассанж особисто зможе бути присутнім у Швеції. Термін давності у справі закінчується в серпні 2020 року.

Ассанж у 2012 році сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути видачі до Швеції за звинуваченням у зґвалтуванні. У квітні еквадорська влада позбавила Ассанжа притулку і видала його британській владі. Зараз він відбуває в британській в'язниці термін 50 місяців за порушення умов звільнення під заставу. Крім того, суд розглядає справу про його екстрадицію до США, де його звинувачують у незаконному доступі до секретної інформації.

Ассанж завжди заявляв, що побоюється саме екстрадиції до Сполучених Штатів, де, за його словами, йому можуть висунути серйозніші звинувачення.

У WikiLeaks вважають відновлення справи в Швеції результатом «політичного тиску».