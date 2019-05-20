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20 травня 2019, Київ 12:32
Новини | Міжнародні

Швеція просить ордер на заочний арешт Ассанжа

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж

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Прокуратура Швеції просить про ордер на заочний арешт засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Якщо суд вирішить заарештувати його, то прокуратура розпочне видачу європейського ордера на арешт і зробить запит на екстрадицію. Про це йдеться в повідомленні на сайті прокуратури міста Уппсала. Про дату судового засідання не повідомляється.

13 травня Шведська прокуратура відновила розслідування про зґвалтування проти Ассанжа. Справа була відкрита в 2010 році, але було припинено в 2017 році. В цей час Ассанж перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, де отримав притулок. Прокурори допускали відновлення справи в разі, якщо Ассанж особисто зможе бути присутнім у Швеції. Термін давності у справі закінчується в серпні 2020 року.

Ассанж у 2012 році сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути видачі до Швеції за звинуваченням у зґвалтуванні. У квітні еквадорська влада позбавила Ассанжа притулку і видала його британській владі. Зараз він відбуває в британській в'язниці термін 50 місяців за порушення умов звільнення під заставу. Крім того, суд розглядає справу про його екстрадицію до США, де його звинувачують у незаконному доступі до секретної інформації.

Ассанж завжди заявляв, що побоюється саме екстрадиції до Сполучених Штатів, де, за його словами, йому можуть висунути серйозніші звинувачення.

У WikiLeaks вважають відновлення справи в Швеції результатом «політичного тиску».

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