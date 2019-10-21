Суд в Лондоні відмовився відтермінувати слухання справи про можливу екстрадицію Ассанжа

Суддя відмовив засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу у відтермінуванні слухання справи на три місяці. Таке рішення суд ухвалив у відповідь на запит юристів Ассанжа.

21 жовтня Джуліан Ассанж постав перед судом Вестмінстерського магістрату з заявою про те, що йому потрібно більше часу, щоб підготуватися до розгляду справи. За її результатом його можуть екстрадувати до Сполучених Штатів.

Серед аргументів Ассанжа було зокрема те, що уряд США має «необмежені ресурси», тоді як він, перебуваючи під вартою, не має жодного доступу до своїх адвокатів або документів, необхідних для підготовки до захисту від екстрадиції.

Зрештою інтернет-активіст не зміг переконати суддю Ванессу Барайцер відтермінувати розгляд справи на три місяці. Після цього Ассанж заявив, що розгляд справи не є неупередженим.

Читайте також: Британський парламент і голосування плану «Брекзиту»: патова ситуація із кількома сценаріями розвитку​

Таким чином, суд розглядатиме запит США щодо екстрадиції Ассанжа у лютому 2020 року, як і планувалося раніше.

США висунули звинувачення Ассанжу за 18-ма пунктами​. Днями американське видання Politico повідомило, що Міністерство юстиції США не повідомлятиме Ассанжу про нові підозри. США домагаються видачі Британією Ассанжа передусім за звинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема імен засекречених джерел, а також у змові з екс-аналітиком армії Челсі Меннінг у доступі до секретної інформації.

Джуліан Ассанж у 2012 році сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути видачі до Швеції у зв’язку зі звинуваченням у зґвалтуванні. Сам 47-річний Ассанж відкидає звинувачення в зґвалтуванні. У квітні цього року еквадорська влада позбавила Ассанжа притулку і видала британській владі. Зараз він відбуває термін у 50 тижнів у британській в’язниці за порушення умов звільнення під заставу.