Рішення щодо запиту США на екстрадицію Ассанжа ухвалять в лютому 2020 року – суд в Лондоні

Суд у британському Лондоні ухвалить рішення за запитом США щодо екстрадиції засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа у лютому 2020 року, повідомив у постанові від 14 червня Вестмінстерський мировий суд у Лондоні.

Рішення ухвалене наступного дня після того, як міністр внутрішніх справ Великобританії Саджид Джавід підписав запит США на екстрадицію Ассанжа.

США висунули звинувачення Ассанжу за 18-ма пунктами​. Днями американське видання Politico повідомило, що Міністерство юстиції США не повідомлятиме Ассанжу про нові підозри. США домагаються видачі Британією Ассанжа передусім за звинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема імен засекречених джерел, а також у змові з екс-аналітиком армії Челсі Меннінг у доступі до секретної інформації.

Джуліан Ассанж у 2012 році сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути видачі до Швеції у зв’язку зі звинуваченням у зґвалтуванні. Сам 47-річний Ассанж відкидає звинувачення в зґвалтуванні. У квітні цього року еквадорська влада позбавила Ассанжа притулку і видала британській владі. Зараз він відбуває термін у 50 тижнів у британській в’язниці за порушення умов звільнення під заставу.