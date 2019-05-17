США: Челсі Меннінг знову затримали за відмову свідчити про WikiLeaks

Суд у США 16 травня знову відправив під варту колишню військову Челсі Меннінґ за повторну відмову свідчити перед великим журі у справі сайту WikiLeaks і його засновника Джуліана Ассанжа.

У березні Меннінґ була взята під варту за неповагу до суду, провела під арештом два місяці і була звільнена 10 травня. Меннінґ погоджувалася давати свідчення суду, але тільки в межах відкритого розгляду. Прокуратура ж наполягала на закритому засіданні, оскільки на ньому мала фігурувати конфіденційна інформація.

Колишня військова заявила, що не буде виконувати вимоги великого журі, а загроза знову опинитися у в'язниці, не змінить її позиції.

У серпні 2013 року військовий суд США засудив рядового Бредлі Меннінґа, якого обвинувачували у передачі великого обсягу секретних документів проекту Wikileaks, до 35 років ув’язнення.

За даними слідства, під час служби в Іраку Меннінґ незаконно скачав із закритих архівів сотні тисяч секретних повідомлень американських дипломатів, які згодом з’явилися на сайті Wikileaks.

У 2013 році Бредлі Меннінг вирішив змінити стать з чоловічої на жіночу та взяв ім’я Челсі, а в лютому 2015 року отримав дозвіл на проходження гормональної терапії.

У 2017 році на той час президент США Барак Обама помилував Меннінґ.