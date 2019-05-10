США: Челсі Меннінґ випустили з-під варти після 62 днів у в’язниці

В американському штаті Вірджинія випустили з-під варти колишнього рядового Сухопутних військ США, інформатора сайту WikiLeaks Челсі Меннінґ (раніше Бредлі Меннінґ), яка перебувала у в'язниці 62 дні. Вона відмовилася давати свідчення великому журі в межах розслідування справи WikiLeaks.

Водночас Меннінґ знову можуть взяти під варту. Її адвокати зазначили, що вона отримала нову повістку до суду і знову може відмовитися свідчити.

Меннінґ потрапила до в'язниці в березні. Тоді вона сказала, що «прийме все, що на неї повісять» та виступила проти секретності процесу. Водночас вона зазначила, що вже розповіла всю відому їй інформацію.

У серпні 2013 року військовий суд США засудив рядового Бредлі Меннінґа, якого обвинувачували у передачі великого обсягу секретних документів проекту Wikileaks, до 35 років ув’язнення.

За даними слідства, під час служби в Іраку Меннінґ незаконно скачав із закритих архівів сотні тисяч секретних повідомлень американських дипломатів, які згодом з’явилися на сайті Wikileaks.

У 2013 році Бредлі Меннінг вирішив змінити стать з чоловічої на жіночу та взяв ім’я Челсі, а в лютому 2015 року отримав дозвіл на проходження гормональної терапії.

У 2017 році на той час президент США Барак Обама помилував Меннінґ.