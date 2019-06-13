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13 Червень 2019, Київ 12:39
Новини | Міжнародні

У Британії повідомили про рішення екстрадувати Ассанжа до США

Джуліан Ассанж

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Міністр внутрішніх справ Великобританії Саджид Джавід повідомив про рішення відправити засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в США. Як передає ВВС, остаточне рішення щодо екстрадиції Ассанжа ухвалять 14 червня в британському суді.

США висунули звинувачення Ассанжу за 18-ма пунктами​. Днями американське видання Politico повідомило, що Міністерство юстиції США не повідомлятиме Ассанжу про нові підозри. США домагаються видачі Британією Ассанжа передусім за звинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема імен засекречених джерел, а також у змові з екс-аналітиком армії Челсі Меннінг у доступі до секретної інформації.

/**/ /**/ /**/ Зараз Джуліан Ассанж 50-тижневий термін у британській в’язниці за порушення умов звільнення під заставу
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Джуліан Ассанж у 2012 році сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути видачі до Швеції у зв’язку зі звинуваченням у зґвалтуванні. Сам 47-річний Ассанж відкидає звинувачення в зґвалтуванні. У квітні цього року еквадорська влада позбавила Ассанжа притулку і видала британській владі. Зараз він відбуває термін у 50 тижнів у британській в’язниці за порушення умов звільнення під заставу.

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