Шведський суд відмовився заочно затримати Ассанжа

Суд шведського міста Уппсала 3 червня відхилив запит прокурорів на затримання засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа in absentia (заочно) у зв’язку зі звинуваченням у зґвалтуванні від 2010 року.

Клопотання щодо заочного затримання Ассанжа було першим кроком до вимоги його екстрадиції з Великої Британії.

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Таке рішення суду, втім, не означає, що попереднє розслідування в Швеції щодо засновника WikiLeaks буде припинене.

Сам 47-річний Ассанж відкидає звинувачення в зґвалтуванні.

Ассанж у 2012 році сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути видачі до Швеції. У квітні цього року еквадорська влада позбавила Ассанжа притулку і видала британській владі. Зараз він відбуває термін у 50 тижнів у британській в’язниці за порушення умов звільнення під заставу.