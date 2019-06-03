США не повідомлятимуть Ассанжу про нові підозри – Politico

Міністерство юстиції США не повідомлятиме засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу про нові підозри, зокрема, за публікацію надсекретних матеріалів про хакерські інструменти ЦРУ. Про це повідомило американське видання Politico, посилаючись на свої джерела.

Однією з причин відмови влади США висувати нові звинувачення проти Ассанжа є високий рівень секретності опублікованих матеріалів ЦРУ. Інша причина пов’язана з юридичною процедурою. Закон про екстрадицію дає на пред’явлення нових звинувачень тільки 60 днів з моменту, коли було ухвалено перший обвинувальний висновок.

У справі Ассанжа це сталося в березні 2019 року: прокурори в США звинуватили його в тому, що він допоміг колишній військовій Челсі Меннінґ зламати комп’ютери американського оборонного відомства.

Джуліан Ассанж переховувався від правосуддя США і Швеції, перебуваючи на території посольства Еквадора в Лондоні з червня 2012 до квітня 2019 року, коли Еквадор позбавив його притулку. Британська поліція затримала Ассанжа. У травні суд у Лондоні засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу.