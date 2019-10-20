Трамп відмовився від ідеї провести саміт G7 на своєму курорті

Президент США Дональд Трамп відмовився від планів провести саміт G7 на території свого гольф-клубу в Майамі. За його словами, це сталося після «безумства медіа і демократів і ірраціональної ворожості».

Адміністрація Трампа починає пошук іншого місця для зустрічі світових лідерів наступного року. У тому числі буде розглянута можливість провести саміт в заміській президентській резиденції в Кемп-Девіді, штат Меріленд.

Вибір Trump National Doral як місця для проведення саміту викликав критику з боку демократів і громадянського суспільства. Вони назвали це спробою Трампа незаконно отримати вигоду зі свого президентства, збагативши себе і свій бізнес.

Наступний саміт глав держав «Групи семи» призначені на 10-12 червня 2020 року.