Наступний саміт G7 проведуть на особистому курорті Трампа

Саміт країн «Групи семи» наступного року проведуть на курорті Trump Doral, який належить президенту США Дональду Трампу. Про це повідомив голова апарату Білого дому Мік Малвейні, інформує «Голос Америки».

Коментуючи відповідне рішення Білого дому, Малвейні зазначив, що президент США не отримає вигоди від проведення саміту, а ціна послуг дорівнюватиме собівартості. За словами Малвейні, ідея проведення саміту G7 у Trump Doral належить саме президенту США.

Малвейні також заявив, що спеціальна комісія розглядала і інші місця, але ця власність ідеально підходить для завдання і дозволяє заощадити «мільйони».

За інформацією американських журналістів, інспекції штату Флорида протягом останніх років виявляли численні порушення у Trump Doral.

Попередній саміт «Групи семи» відбувся у французькому Біаріцці. На саміт у США Трамп планував запросити у якості гостя президента Росії Володимира Путіна