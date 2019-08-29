Зеленський подякував Туску за ініціативу запросити Україну на наступний саміт G7 – ОП

В Офісі президента України повідомили, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

«Глава української держави позитивно оцінив позицію учасників саміту щодо неможливості повернення Росії до «Групи семи». Також президент України подякував співрозмовнику за його особисту активну позицію під час обговорення українського питання на саміті, зокрема за висловлену ініціативу щодо запрошення нашої держави взяти участь у наступному саміті «Сімки» в США у 2020 році», – йдеться в повідомленні.

В президентській канцелярії зазначили, що Дональд Туск запевнив Зеленського у незмінній позиції ЄС на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Перед початком саміту «Групи семи» у французькому Біарріці 24-26 серпня голова Європейської ради Дональд Туск порадив лідерам G7 замість того, щоб вітати на наступній зустрічі представника Росії, запросити в статусі гостя Україну.