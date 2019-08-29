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29 Серпень 2019, Київ 17:45
Новини | Політика

Зеленський подякував Туску за ініціативу запросити Україну на наступний саміт G7 – ОП

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Дональд Туск

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В Офісі президента України повідомили, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

«Глава української держави позитивно оцінив позицію учасників саміту щодо неможливості повернення Росії до «Групи семи». Також президент України подякував співрозмовнику за його особисту активну позицію під час обговорення українського питання на саміті, зокрема за висловлену ініціативу щодо запрошення нашої держави взяти участь у наступному саміті «Сімки» в США у 2020 році», – йдеться в повідомленні.

/**/ /**/ /**/ Голова Європейської ради Дональд Туск у Станиці Луганській, 7 липня 2019 року
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Україну, а не Росію слід запросити на саміт G7 – Туск

В президентській канцелярії зазначили, що Дональд Туск запевнив Зеленського у незмінній позиції ЄС на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Перед початком саміту «Групи семи» у французькому Біарріці 24-26 серпня голова Європейської ради Дональд Туск порадив лідерам G7 замість того, щоб вітати на наступній зустрічі представника Росії, запросити в статусі гостя Україну.

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