Україну, а не Росію слід запросити на саміт G7 – Туск

Голова Європейської ради Дональд Туск радить лідерам «Групи семи» (G7) замість того, щоб запросити на наступну зустріч представника Росії, запросити в статусі гостя Україну.

«Коли йдеться про те, запрошувати чи ні Росію за стіл, я б хотів сказати наступне. Перше – причина, через яку Росія не була запрошена в 2014-му, все ще зберігається. Ба більше, є і свіжа причина – недавня провокація РФ в Азовському морі», – сказав Туск 24 серпня у французькому Біарріці перед початком зустрічі лідерів країн G7.

За словами Туска, Росію запросили вперше приєднатися до «Групи семи», тому, що «ми вірили, що вона розвиватиметься шляхом ліберальної демократії, верховенства права і прав людини».

«Якщо серед нас є хтось, хто може сказати з повною впевненістю, що Росія на цьому шляху, я намагатимуся переконати моїх співрозмовників, що буде краще запросити Україну як гостя, звичайно, на наступну зустріч «Групи семи», щоб почути думку нового президента. Я говорив з ним (Володимиром Зеленським – ред.) два дні тому і я знаю, що він був би в цьому зацікавлений», – заявив Туск.

При цьому він нагадав, що рік тому в Канаді президент США Дональд Трамп уже пропонував знову запросити Росію до «Групи семи» (цього місяця він озвучив схожу думку – ред.) та заявляв, що не виключає відмови від невизнання анексії Росією українського Криму. «За жодних умов ми не можемо погодитися з цією логікою», – наголосив голова Європейської ради.

Європейський союз виступає проти будь-якого запрошення Росії повернутися до переговорів у рамках нинішньої «Групи семи» провідних держав світу без виконання нею певних умов, заявив чільний посадовець ЄС на умовах анонімності, коментуючи пропозицію про таке повернення, яку висловив президент США Дональд Трамп.