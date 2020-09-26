Трамп може номінувати до Верховного суду консервативну кандидатку до виборів – американські ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір призначити суддею Верховного суду консерваторку Емі Коні Баррет за кілька тижнів до президентських виборів. Про це повідомила низка американських медіа з посиланням на свої джерела.

За даними журналістів, президент оголосить ім’я нового судді Верховного суду увечері 26 вересня.

Раніше, відповідаючи на питання репортерів, Трамп підтвердив, що вже визначився, і назвав свій вибір «дуже хвилюючим», проте не став називати ім’я.

Емі Коні Баррет є фавориткою релігійних консерваторів, на яких орієнтується передвиборча кампанія Трампа. 48-річна католичка, мати семи дітей, Баррет провела більшу частину своєї кар’єри в Університеті Нотр-Дам, штат Індіана. За призначенням Трампа з 2017 року вона працює в Апеляційному суді Іллінойса. Вже тоді чимало демократів висловлювали стурбованість її релігійними та політичними поглядами.

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Зокрема вони побоюються, що Баррет може намагатися скасувати наслідки історичної справи 1973 року, коли Верховний Суд підтвердив право жінок на аборт. Баррет, зі свого боку, запевняла сенаторів, що її віра не впливатиме на її суддівські рішення.

Баррет працювала судовим клерком у судді Верховного суду Антоніна Скаліа, який помер у 2016 році. Вона є поборницею текстуалістського підходу Скаліа до Конституції США, згідно з яким основний закон має трактуватися суто за оригінальним текстом, без врахування поточного контексту.

Трамп та республіканці в Сенаті планують швидко знайти наступника судді, ікони ліберального руху Рут Бейдер Гінзбург, яка померла 18 вересня у віці 87 років. Її смерть дала Республіканській партії можливість розширити консервативну більшість у Верховному суді.

Натомість демократи, в тому числі головний опонент Трампа Джо Байден, стверджують, що нового суддю має обрати новообраний президент після виборів у листопаді. Вони апелюють до того, що в лютому 2016 року Сенат відмовився розглядати номінанта до Верховного суду від тодішнього президента Барака Обами, пославшись на те, що вже за кілька місяців мають відбутися президентські вибори.

Номінанта до Верховного суду має затвердити Сенат, де Республіканська партія має більшість.