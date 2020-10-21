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21 жовтня 2020, Київ 10:41
Новини | Міжнародні

Повторні парламентські вибори в Киргизстані призначили на 20 грудня

Політична криза в Киргизстані почалася після парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. Акції протесту з вимогою анулювати результати виборів переросли в заворушення

Центральна виборча комісія Киргизстану призначила повторні вибори в парламент країни на 20 грудня. Підготовка до них починається з 21 жовтня.

Раніше ЦВК називала доцільним призначити повторні вибори на 20 грудня, щоб мати можливість підбити підсумки голосування в поточному році.

Центральна виборча комісія також підтримала ідею розширення представництва політичних сил у парламенті і 19 жовтня закликала законодавців до майбутніх виборів ухвалити закони про зниження порогу проходження в парламент для партій і розміру виборчої застави.

Пропонується знизити бар’єр для проходження партій до парламенту з семи до п’яти або трьох відсотків і скоротити виборчу заставу з 5 до 1 мільйона сомів (з 61 тисячі до 12 тисяч доларів).

Політична криза в Киргизстані почалася після парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. Акції протесту з вимогою анулювати результати виборів переросли в заворушення. У ніч на 6 жовтня демонстранти зайняли «Білий дім», в якому засідає парламент і розташований апарат президента.

У Киргизстані протестувальники захопили будівлю парламенту – відео
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У Киргизстані протестувальники захопили будівлю парламенту – відео

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У наступні дні в Бішкеку розгорнулася боротьба за владу між різними політичними силами.

У підсумку ЦВК анулювала результати виборів, президент Сооронбай Жеенбеков подав у відставку, а уряд очолив звільнений з колонії колишній опозиційний депутат Садир Жапаров, який також виконує обов’язки президента.

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