У ЄС «серйозні питання» через передачу повноважень президента Киргизстану прем’єру

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував події в Киргизстані, де після відставки президента спікер парламенту передав його повноваження прем’єр-міністру. У заяві на сайті представництва Євросоюзу в Киргизстані йдеться, що ЄС взяв до уваги відставку президента Сооронбая Жеєнбекова після нещодавнього визнання недійсними висновків парламентських виборів.

«Вкрай важливо, щоб повноваження і обов’язки президента виконувалися в правових рамках Конституції Киргизької Республіки з дотриманням міжнародних зобов’язань держави, в тому числі в областях верховенства закону, прав людини і основних свобод. У зв’язку з цим викликає серйозні питання передача спікером (парламенту Киргизстану – ред.) Жогорку Кенеша президентських повноважень прем’єр-міністру Садиров Жапарова, оскільки Киргизька Республіка є парламентською демократією, в якій розподіл повноважень має дотримуватися і зберігатися», – сказав Боррель.

Представник Євросоюзу закликав всі політичні сили в країні вступити в конструктивний, всеохоплюючий діалог за повноцінної участі громадянського суспільства для організації нових, вільних, справедливих парламентських і президентських виборів у відповідності до міжнародних стандартів і під наглядом Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ.

Відзначається, що Європейський союз через свого спеціального представника з Центральної Азії і представництво в Киргизстані перебуває в контакті з усіма політичними силами країни і міжнародним співтовариством.

15 жовтня президент Сооронбай Жеенбеков подав у відставку з посади президента. У своєму зверненні він сказав про загрозу зіткнень між силами безпеки і учасниками протестів, та заявив, що не хоче залишитися в історії Киргизстану як «президент, що пролив кров».

Згідно з конституцією, обов’язки президента має виконувати спікер парламенту. Натомість 15 жовтня прем’єр-міністр Садир Жапаров заявив про перехід до нього обов’язків президента країни.

У Бішкеку з 5 жовтня не припиняються акції протесту. Після захоплення будівлі парламенту і звільнення Садира Жапарова з-під варти його прихильники стали вимагати призначення його прем’єр-міністром. 14 жовтня парламент схвалив структуру, програму і склад уряду на чолі з Садиров Жапаровим, які президент згодом затвердив. Після цього Сооронбай Жеенбеков заявив про готовність подати у відставку після проведення парламентських виборів. Однак прихильники Жапарова зажадали його негайної відставки.