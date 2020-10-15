Новий прем’єр Киргизстану заявив, що повноваження президента перейшли до нього

Прем’єр-міністр Киргизстану Садир Жапаров ввечері 15 жовтня, виступаючи перед своїми прихильниками в центрі Бішкека, заявив, що повноваження президента перейшли до нього, пише киргизька служба Радіо Свобода.

«Все стало на свої місця. Колишній президент Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку. Спікер Канат Ісаєв сказав, що не вважає за можливе виконувати обов’язки, він написав заяву. Сьогодні обов’язки президента і прем’єр-міністра перейшли до мене», – сказав він.

Садир Жапаров офіційно був призначений прем’єр-міністром Киргизстану 14 жовтня. До 6 жовтня політик перебував в ув’язненні за звинуваченням у захопленні заручника, був звільнений із в’язниці своїми соратниками на тлі протестів, які почалися після парламентських виборів 4 жовтня.

У Киргизстані обов’язки президента в разі його відставки тимчасово переходять до спікера парламенту. Однак раніше ЗМІ повідомили про відмову спікера Каната Ісаєва виконувати повноваження президента. Офіційних підтверджень цьому наразі не було.

На сайті президента Киргизстану до цього з’явилося повідомлення про те, що Сооронбай Жеенбеков ухвалив рішення піти у відставку. «Я не прагнув влади. Для мене мир нашої країни, цілісність нашого народу, єдність нашого суспільства – понад усе. Я не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, який проливає кров, і як той, хто стріляв у своїх громадян. Тому я вирішив піти у відставку», – йшлося в заяві.

У Киргизстані другий тиждень триває політична криза, яка почалася після парламентських виборів. ЦВК оголосила, що визнала їх недійсними. Парламент країни 14 жовтня обрав новим прем’єр-міністром Садира Жапарова, а президент Сооронбай Жеенбеков затвердив його на посаді.

Жапаров вимагав відставки Жеенбекова, проте президент заявляв, що піде у відставку тільки після нових парламентських виборів.