Спецназ блокував будинок ексглави Киргизстану Атамбаєва, його затримали

У Киргизстані прихильники колишнього президента Алмазбека Атамбаєва повідомили у суботу, 10 жовтня, про блокування спецназом його резиденції під Бішкеком, в Кой-Таші. Представник Соціал-демократичної партії Кундуз Жолдубаєва повідомила, що політик затриманий. За інформацією спецслужб, Атамбаєв затриманий за організацію масових заворушень, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

За день до цього на мітингу в Бішкеку відбулися зіткнення між прихильниками різних політичних сил, а саме між тими, хто підтримує Атамбаєва, і тими, хто виступає за призначення новим главою уряду Садира Жапарова. За інформацією кореспондента киргизької служби Радіо Свобода, прихильники Жапарова кидали каміння, пляшки та інші предмети в бік Атамбаєва і його людей.

За даними міністерства охорони здоров’я країни, за медичною допомогою після мітингу звернулися сім людей, двох з них госпіталізовані. Серед постраждалих – один з претендентів на посаду віце-прем’єра Тілек Токтогазієв. Також на місці подій був присутній Омурбек Бабанов, запропонований низкою партій на пост глави нового киргизького уряду.

За інформацією ГУВС Бішкека, під час акції в п’ятницю двоє людей отримали вогнепальні поранення. Розпочато досудове розгляд. Один з прихильників Атамбаєва розповів про обстріл невідомими автомобіля експрезидента, але він не постраждав.

Акції протесту в Бішкеку не припиняються із 5 жовтня. У ніч на 6 жовтня мітинг прихильників партій, незадоволених підсумками голосуваннях на виборах 4 жовтня, переріс у сутички з правоохоронними органами. Заворушення призвели до захоплення будівель влади.

9 жовтня на площі «Ала-Тоо» був зірваний мітинг громадських активістів і прихильників руху «Акирки Умут», куди входять колишній президент Алмазбек Атамбаєв, Омурбек Бабанов і інші політики. Після сутичок п’ять людей були госпіталізовані. Двоє з них, за даними міліції, зазнали вогнепальних поранень.

За фактом події правоохоронні органи порушили справу за статтею 264 ( «Масові заворушення») Кримінального кодексу Киргизької Республіки.

На суботу в Киргизії були консультації членів парламенту і можливе голосування щодо нового складу уряду.