Президент Киргизстану відправив у відставку уряд

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку уряду на чолі з прем’єр-міністром Кубатбеком Бороновим. Про це повідомила пресслужба глави держави. Указ вступає в силу з моменту підписання.

На пост глави уряду Киргизстану зараз, судячи з повідомлень, претендують кілька кандидатів. Один з них – звільнений з колонії колишній депутат Садиров Жапаров, якого багато в Киргизстані пов’язують з Жеенбекова.

6 жовтня Жапаров вже був призначений прем’єр-міністром Киргизстану неповним складом парламенту, що викликало розкол в опозиції. В країні утворилися дві координаційні ради: прихильники однієї підтримують Жапарова як прем’єра, а другого – не підтримують. Вранці 9 жовтня лідери партій «Республіка», «Ата Мекен», «Бір Бол» і «Реформа» висунули ще одного кандидата в прем’єри – опозиційного політика Омурбека Бабанова.

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков 9 жовтня підписав указ про введення на території Бішкека режиму надзвичайного стану. Як йдеться на сайті глави держави, надзвичайний стан запроваджується із 20:00 9 жовтня до 8:00 21 жовтня 2020 року.

У ніч на 9 жовтня Сооронбай Жеенбеков оприлюднив звернення, в якому висловив готовність піти у відставку, «як тільки країна повернеться на шлях законності», буде призначена дата нових парламентських виборів і легітимізоване призначення нового уряду.

Після подій у ніч з 5 на 6 жовтня, коли учасники мітингу проти результатів парламентських виборів захопили «Білий дім», в якому засідає парламент і розташована адміністрація президента, Сооронбай Жеенбеков зник із публічного поля, але його пресслужба періодично поширювала звернення від імені голови держави. При цьому щоразу стверджувалося, що він перебуває в Бішкеку і межі Киргизстану не залишав.

Риторика цих заяв змінювалася з кожним днем, і якщо спочатку Сооронбай Жеенбеков розцінював останні події в країні як «спробу захоплення влади», наголошуючи, що залишається легітимним президентом, то пізніше оголосив про готовність до переговорів.

8 жовтня ввечері речниця президента Киргизстану Толгонай Стамалієва заявила, що він не збирається у добровільну відставку.

Раніше відставки президента вимагали представники партій, не згодних із результатами парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. Потім стало відомо, що низка депутатів Жогорку Кенеша ініціює процедуру імпічменту. Із проханням залишити посаду президента до Сооронбая Жеенбекова звернулися і юристи Киргизстану.

За час заворушень у Киргизстані постраждали більше ніж тисяча людей, один учасник протестів загинув.