Президент Киргизстану підписав указ про введення режиму надзвичайного стану в Бішкеку

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков 9 жовтня підписав указ про введення на території Бішкека режиму надзвичайного стану. Як йдеться на сайті глави держави, надзвичайний стан запроваджується із 20:00 9 жовтня до 8:00 21 жовтня 2020 року. Комендантом міста на цей період призначено заступника міністра внутрішніх справ Алмазбека Орозалієва.

Повідомляється, що рішення ухвалене «винятково в інтересах забезпечення захисту життя і здоров’я громадян, їхньої безпеки, а також з метою якнайшвидшої стабілізації ситуації і наведення громадського порядку в Бішкеку».

Документ передбачає створення комендатури і такі обмеження як комендантська година, особливий режим в’їзду і виїзду (в тому числі, обмеження руху); заборона окремим громадянам залишати свої будинки; заборона масових заходів; видворення порушників правопорядку, в тому числі іноземців; особливий режим роботи підприємств і організацій; заборона звільнення робітників і службовців за власним бажанням; контроль за ЗМІ, «якщо їх можуть використовувати для нагнітання ситуації в Бішкеку»; особливі правила користування зв’язком; перевірка документів у місцях масового скупчення громадян.

Генеральному штабу Збройних сил наказано ввести у Бішкек військових і техніку для організації блокпостів.

У ніч на 9 жовтня Сооронбай Жеенбеков оприлюднив звернення, в якому висловив готовність піти у відставку, «як тільки країна повернеться на шлях законності», буде призначена дата нових парламентських виборів і легітимізоване призначення нового уряду.

Після подій у ніч з 5 на 6 жовтня, коли учасники мітингу проти результатів парламентських виборів захопили «Білий дім», в якому засідає парламент і розташована адміністрація президента, Сооронбай Жеенбеков зник із публічного поля, але його пресслужба періодично поширювала звернення від імені голови держави. При цьому щоразу стверджувалося, що він перебуває в Бішкеку і межі Киргизстану не залишав.

Риторика цих заяв змінювалася з кожним днем, і якщо спочатку Сооронбай Жеенбеков розцінював останні події в країні як «спробу захоплення влади», наголошуючи, що залишається легітимним президентом, то пізніше оголосив про готовність до переговорів.

8 жовтня ввечері речниця президента Киргизстану Толгонай Стамалієва заявила, що він не збирається у добровільну відставку.

Раніше відставки президента вимагали представники партій, не згодних із результатами парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. Потім стало відомо, що низка депутатів Жогорку Кенеша ініціює процедуру імпічменту. Із проханням залишити посаду президента до Сооронбая Жеенбекова звернулися і юристи Киргизстану.

За час заворушень у Киргизстані постраждали більше ніж тисяча людей, один учасник протестів загинув.