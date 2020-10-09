Президент Киргизстану відправив у відставку прем’єра і голову Держкомітету нацбезпеки

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем’єр-міністра країни Кубатбека Боронова, повідомила пресслужба голови держави.

Підставою названа заява Боронова. Як повідомляє киргизька редакція Радіо Свобода, відставка прем’єр-міністра тягне за собою відставку всього уряду. Нинішні міністри продовжать виконання обов’язків до формування нового складу Кабінету міністрів.

Також своїм указом президент звільнив Орозбека Опумбаєва з посади голови Держкомітету нацбезпеки.

Укази вступили в силу з моменту підписання.

У ніч на 9 жовтня Сооронбай Жеенбеков оприлюднив звернення, в якому висловив готовність піти у відставку, «як тільки країна повернеться на шлях законності», буде призначена дата нових парламентських виборів і легітимізоване призначення нового уряду.

Після подій у ніч з 5 на 6 жовтня, коли учасники мітингу проти результатів парламентських виборів захопили «Білий дім», в якому засідає парламент і розташована адміністрація президента, Сооронбай Жеенбеков зник із публічного поля, але його пресслужба періодично поширювала звернення від імені голови держави. При цьому щоразу стверджувалося, що він перебуває в Бішкеку і межі Киргизстану не залишав.

Риторика цих заяв змінювалася з кожним днем, і якщо спочатку Сооронбай Жеенбеков розцінював останні події в країні як «спробу захоплення влади», наголошуючи, що залишається легітимним президентом, то пізніше оголосив про готовність до переговорів.

8 жовтня ввечері речниця президента Киргизстану Толгонай Стамалієва заявила, що він не збирається у добровільну відставку.

Раніше відставки президента вимагали представники партій, не згодних із результатами парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. Потім стало відомо, що низка депутатів Жогорку Кенеша ініціює процедуру імпічменту. Із проханням залишити посаду президента до Сооронбая Жеенбекова звернулися і юристи Киргизстану.

За час заворушень у Киргизстані постраждали більше ніж тисяча людей, один учасник протестів загинув.