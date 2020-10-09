Президент Киргизстану заявив, що готовий до відставки, і назвав умову

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив про готовність піти з посади, «як тільки країна стане на шлях законності». Текст звернення голови держави до громадян Киргизстану опублікований на офіційному сайті президента в ніч на 9 жовтня.

У своїй заяві Сооронбай Жеенбеков зазначив, що «політична ситуація в країні досягла критичної точки». «Для врегулювання ситуації, що склалася ми повинні зробити такі кроки. Анульовано результати виборів у Жогорку Кенеш. Тепер мають бути призначені нові парламентські вибори. Рішення з цього приводу ухвалить ЦВК. Ці заходи знизять нинішню політичну напруженість», – пояснив президент.

Він додав, що «необхідно відправити у відставку прем’єр-міністра і членів уряду, які працювали до кризи, що створить законні підстави для нових призначень».

«Щоб легітимізувати призначення нового прем’єр-міністра і членів уряду, необхідні постанова Жогорку Кенеша і указ президента. Я готовий підписати відповідні укази, чекаю постанов Жогорку Кенеша», – запевнив президент.

При цьому Сооронбай Жеенбеков наголосив, що «для виконання парламентаріями своїх обов’язків, правоохоронні органи повинні гарантувати безпеку депутатів Жогорку Кенеша», і що він має намір «легітимізувати кадрові зміни».

«Для мене ніяка посада не стоїть вище від цілісності держави, єдності народу і спокою суспільства. Нам потрібно якомога швидше повернути ситуацію, що склалася, в правове русло. Після того, як будуть затверджені легітимні керівники органів виконавчої влади, і країна стане на шлях законності, готовий піти з посади президента Киргизстану», – сказав Жеенбеков, закликавши «всі політичні сили зберегти мир і спокій в країні, не ділити народ і не вносити розкол у суспільстві».

Після подій у ніч з 5 на 6 жовтня, коли учасники мітингу проти результатів парламентських виборів захопили «Білий дім», в якому засідає парламент і розташована адміністрація президента, Сооронбай Жеенбеков зник із публічного поля, але його пресслужба періодично поширювала звернення від імені голови держави. При цьому щоразу стверджувалося, що він перебуває в Бішкеку і межі Киргизстану не залишав.

Риторика цих заяв змінювалася з кожним днем, і якщо спочатку Сооронбай Жеенбеков розцінював останні події в країні як «спробу захоплення влади», наголошуючи, що залишається легітимним президентом, то пізніше оголосив про готовність до переговорів.

8 жовтня ввечері речниця президента Киргизстану Толгонай Стамалієва заявила, що він не збирається у добровільну відставку.

Раніше відставки президента вимагали представники партій, не згодних із результатами парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. Потім стало відомо, що низка депутатів Жогорку Кенеша ініціює процедуру імпічменту. Із проханням залишити посаду президента до Сооронбая Жеенбекова звернулися і юристи Киргизстану.

За час заворушень у Киргизстані постраждали більше ніж тисяча людей, один учасник протестів загинув.