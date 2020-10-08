Українцям рекомендують поки що не їздити до Киргизстану – МЗС

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Киргизстану через акції протесту в цій країні та ускладнення безпекової ситуації, повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства.

«Тим громадянам України, які перебувають на території Киргизької Республіки, наполегливо рекомендується бути пильними та обережними, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях та акціях протесту, не вступати в суперечки з місцевим населенням з питань, що стосуються внутрішньополітичної ситуації в країні, стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади», – йдеться у повідомленні.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю або здоров’ю, громадянам України варто невідкладно звертатися на гарячу лінію Посольства України в Киргизстані, зазначили дипломати.

У Киргизстані після парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня, відбулися мітинги з вимогою анулювати результати голосування, які переросли в заворушення. У ніч на 6 жовтня демонстранти зайняли «Білий дім», в якому працює парламент і апарат президента, будівлю Державного комітету з нацбезпеки, звільнили з ув’язнення низку політиків.

Президент Сооронбай Жеенбеков розцінив події в країні як «спробу захоплення влади» і заявив, що залишається легітимним головою Киргизстану. У країні різні політичні сили оголосили про створення кількох Координаційних рад.

Центральна виборча комісія вирішила анулювати результати парламентських виборів.

Президент Киргизстану не з’являвся на публіці, відколи виникли протести, і розпустив уряд.

Сьогодні парламентарі не змогли зібрати кворум, щоб обговорити шляхи подолання нинішньої політичної кризи.