Президент Киргизстану затвердив Жапарова на посаді прем’єра

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про призначення Садира Жапарова тимчасовим прем’єром й затвердив склад його уряду.

Жапаров у ніч на 6 жовтня вийшов з в’язниці, де перебував близько трьох років в справі про організацію мітингу й захоплення заручника у 2013 році.

При цьому Верховний суд Киргизстану заявив, що не виносив політику виправдовувального вироку, а лише відправив справу на новий розгляд. Згідно із місцевим законодавством, уряд не може очолювати людина з незнятою або непогашеною судимістю.

Президент Киргизстану закликав парламент проголосувати за Жапарова «для стабілізації ситуації в країні». Це була третя спроба депутатів призначити Жапарова головою уряду. Попередні рішення були визначені нелегітимними.

13 жовтня Жеенбеков відмовився підписувати указ про призначення Жапарова й повернув документи до Жогорку Кенеша. За його словами, 10 жовтня на позачерговому засіданні парламенту не було кворуму.

До 6 листопада ЦВК Киргизстану має призначити дату перевиборів до парламенту.

Політична криза в країні триває після оголошення результатів парламентських виборів, які відбулися 4 жовтня. Згідно з офіційними підсумками, переконливу перемогу на них здобули дві пропрезидентські партії, а майже всі опозиційні партії не потрапили в парламент.

5 жовтня в Бішкеку почалися масові протести. У ніч на 6 жовтня демонстранти захопили «Білий дім», в якому працюють парламент і президент, а також будівлю Держкомітету нацбезпеки і звільнили кількох політиків, на яких були порушені кримінальні справи після приходу до влади президента Сооронбая Жеенбекова. Деяких із них, в тому числі експрезидента Алмазбека Атамбаєва, вже повернули в місця відбування покарання.

Жеенбеков протести розцінив як «спробу захоплення влади» і заявив, що залишається легітимним президентом. У Бішкеку запровадили режим надзвичайного стану.