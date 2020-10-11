Віцеспікер парламенту Киргизстану назвала незаконним призначення нового прем’єра

Перший віцеспікер Жогорку Кенеш (парламенту) Киргизстану Аїда Касималієва заявила, що збори депутатів 10 жовтня, на яких оголосили про обрання прем’єр-міністром країни ексдепутата Садира Жапарова, офіційно не можуть бути визнані засіданням парламенту через відсутність кворуму. Про це вона написала в своєму фейсбуці 11 жовтня.

«Відповідно, всі нібито ухвалені рішення юридично незаконні і нелегітимні. Якщо хто-небудь підпише ці документи як офіційні постанови Жогорку Кенеша, то ці діяння підпадають під відповідні кваліфікації посягання на захоплення влади», – написала вона.

За словами Касималієвої, постанови парламенту про призначення Садира Жапарова немає, «його обрання не підтверджене офіційними документами Жогорку Кенеша, відповідно не направлялося для затвердження» президенту Сооронбаю Жеенбекову.

Касималієва наголосила, що «всі рішення», ухвалені Садиром Жапаровим як прем’єр-міністром, «не мають юридичної сили», а виконувачем обов’язків прем’єр-міністра продовжує залишатися віцепрем’єр Алмазбек Баатирбеков.

Віцеспікер також звернулася з проханням до членів уряду продовжувати виконувати свої обов’язки до формування нового складу уряду. За її словами, на даний час проводяться консультації щодо призначення дати і місця проведення засідання парламенту.

Касималієва додала, що у зв’язку з тим, що Дастан Джумабеков пішов у відставку з посади спікера, то його повноваження переходять до неї як до першого віцеспікера, обраного від коаліції більшості.

«Ми готуємо документи, щоб оскаржити це в судах», – сказала Касималієва в інтерв’ю киргизькій службі Радіо Свобода, водночас, вона додала, що апарат парламенту не відповів на її прохання надати список депутатів, які голосували за призначення Джапарова.

Касималієва додала, що залишила збори депутатів у державній резиденції «Ала-Арча», щоб не легітимізувати засідання, проте її голос був незаконно зарахований.

Прихильники Садира Жапарова заявляють, що останнє засідання Жогорку Кенеш було легітимним і кворум там був. В інтерв’ю киргизькій службі Радіо Свобода член партії «Мекенчіл» Меліс Аспеков заявив, що кворум був, оскільки в засіданні брали участь – з урахуванням довіреностей – 63 людини.

Це було друге «обрання» прем’єром Жапарова, якого звільнили з в’язниці в ніч на 6 жовтня. Раніше те ж саме відбулося на зборах депутатів 6 жовтня, але на тому засіданні кворум не був зібраний.

Політична криза в країні триває після оголошення результатів парламентських виборів, які пройшли 4 жовтня. Згідно з офіційними підсумками, переконливу перемогу на них здобули дві пропрезидентські партії, а майже всі опозиційні партії не потрапили в парламент.

5 жовтня в Бішкеку почалися масові протести. У ніч на 6 жовтня демонстранти захопили «Білий дім», в якому працюють парламент і президент, а також будівлю Держкомітету з нацбезпеки і звільнили кількох політиків, на яких були порунеші кримінальні справи після приходу до влади президента Сооронбая Жеенбекова. Деяких із них, в тому числі експрезидента Алмазбека Атамбаєва, вже повернули в місця відбування покарання.

Жеенбеков протести розцінив як «спробу захоплення влади» і заявив, що залишається легітимним президентом. У Бішкеку запровадили режим надзвичайного стану.