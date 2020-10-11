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11 жовтня 2020, Київ 20:13
Новини | Міжнародні

Віцеспікер парламенту Киргизстану назвала незаконним призначення нового прем’єра

Касималієва наголосила, що «всі рішення», ухвалені Садиром Жапаровим як прем’єр-міністром, «не мають юридичної сили»

Перший віцеспікер Жогорку Кенеш (парламенту) Киргизстану Аїда Касималієва заявила, що збори депутатів 10 жовтня, на яких оголосили про обрання прем’єр-міністром країни ексдепутата Садира Жапарова, офіційно не можуть бути визнані засіданням парламенту через відсутність кворуму. Про це вона написала в своєму фейсбуці 11 жовтня.

«Відповідно, всі нібито ухвалені рішення юридично незаконні і нелегітимні. Якщо хто-небудь підпише ці документи як офіційні постанови Жогорку Кенеша, то ці діяння підпадають під відповідні кваліфікації посягання на захоплення влади», – написала вона.

За словами Касималієвої, постанови парламенту про призначення Садира Жапарова немає, «його обрання не підтверджене офіційними документами Жогорку Кенеша, відповідно не направлялося для затвердження» президенту Сооронбаю Жеенбекову.

Фоторепортаж: центральна площа Бішкеку і будинок парламенту Киргизстану після протестів
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фоторепортаж: центральна площа Бішкеку і будинок парламенту Киргизстану після протестів

У Бішкеку в ніч на 6 жовтня відбувалися сутички між прихильниками партій, які програли вибори до парламенту Киргизстану, і співробітниками силових органів. Протистояння закінчилося захопленням будівлі «Білого дому», де працює парламент і адміністрація президента. Як виглядали «Білий дім» і площа Ала-Тоо нині – дивіться у фотогалереї Радіо Азаттик, Киргизької редакції Радіо Свобода

Касималієва наголосила, що «всі рішення», ухвалені Садиром Жапаровим як прем’єр-міністром, «не мають юридичної сили», а виконувачем обов’язків прем’єр-міністра продовжує залишатися віцепрем’єр Алмазбек Баатирбеков.

Віцеспікер також звернулася з проханням до членів уряду продовжувати виконувати свої обов’язки до формування нового складу уряду. За її словами, на даний час проводяться консультації щодо призначення дати і місця проведення засідання парламенту.

Касималієва додала, що у зв’язку з тим, що Дастан Джумабеков пішов у відставку з посади спікера, то його повноваження переходять до неї як до першого віцеспікера, обраного від коаліції більшості.

«Ми готуємо документи, щоб оскаржити це в судах», – сказала Касималієва в інтерв’ю киргизькій службі Радіо Свобода, водночас, вона додала, що апарат парламенту не відповів на її прохання надати список депутатів, які голосували за призначення Джапарова.

Касималієва додала, що залишила збори депутатів у державній резиденції «Ала-Арча», щоб не легітимізувати засідання, проте її голос був незаконно зарахований.

Прихильники Садира Жапарова заявляють, що останнє засідання Жогорку Кенеш було легітимним і кворум там був. В інтерв’ю киргизькій службі Радіо Свобода член партії «Мекенчіл» Меліс Аспеков заявив, що кворум був, оскільки в засіданні брали участь – з урахуванням довіреностей – 63 людини.

У Киргизстані протестувальники захопили будівлю парламенту – відео
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У Киргизстані протестувальники захопили будівлю парламенту – відео

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Це було друге «обрання» прем’єром Жапарова, якого звільнили з в’язниці в ніч на 6 жовтня. Раніше те ж саме відбулося на зборах депутатів 6 жовтня, але на тому засіданні кворум не був зібраний.

Політична криза в країні триває після оголошення результатів парламентських виборів, які пройшли 4 жовтня. Згідно з офіційними підсумками, переконливу перемогу на них здобули дві пропрезидентські партії, а майже всі опозиційні партії не потрапили в парламент.

5 жовтня в Бішкеку почалися масові протести. У ніч на 6 жовтня демонстранти захопили «Білий дім», в якому працюють парламент і президент, а також будівлю Держкомітету з нацбезпеки і звільнили кількох політиків, на яких були порунеші кримінальні справи після приходу до влади президента Сооронбая Жеенбекова. Деяких із них, в тому числі експрезидента Алмазбека Атамбаєва, вже повернули в місця відбування покарання.

Жеенбеков протести розцінив як «спробу захоплення влади» і заявив, що залишається легітимним президентом. У Бішкеку запровадили режим надзвичайного стану.

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