Парламент Киргизстану, де тривають протести, обрав нового прем’єра

Жогорку Кенеш, парламент Киргизстану, на позачерговому засіданні 10 жовтня обрав на посаду прем’єр-міністра Садира Жапарова, передає киргизька служба Радіо Свобода. За словами першого віцеспікера парламенту Мірлана Бакірова, який головував на засіданні, його кандидатуру депутати схвалили одноголосно.

Своїми голосами парламентарі підтримали програму, склад та структуру нового кабінету міністрів.

Читайте також: Спецназ блокував будинок ексглави Киргизстану Атамбаєва, його затримали

Жапаров став єдиним кандидатом на посаду прем’єр-міністра. Він повідомив, що в зв’язку з поточною ситуацією в країні склад уряду лишається без змін. Також прем’єр розповів, що відмовився від ідеї націоналізації кар’єру Кумтор.

«Націоналізувати треба було вісім років тому, а зараз сенсу немає, зараз там золота не лишилося», – пояснив він.

10 жовтня спікер парламенту Миктибек Абдилбаєв заявив, що складає повноваження. Акції протесту в Бішкеку не припиняються із 5 жовтня. У ніч на 6 жовтня мітинг прихильників партій, незадоволених підсумками голосуваннях на виборах 4 жовтня, переріс у сутички з правоохоронними органами. Заворушення призвели до захоплення будівель влади.

9 жовтня на площі «Ала-Тоо» був зірваний мітинг громадських активістів і прихильників руху «Акирки Умут», куди входять колишній президент Алмазбек Атамбаєв, Омурбек Бабанов і інші політики. Після сутичок п’ять людей були госпіталізовані. Двоє з них, за даними міліції, зазнали вогнепальних поранень.

За фактом події правоохоронні органи порушили справу за статтею 264 ( «Масові заворушення») Кримінального кодексу Киргизької Республіки.

На суботу в Киргизії були консультації членів парламенту і можливе голосування щодо нового складу уряду.