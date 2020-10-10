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10 жовтня 2020, Київ 21:20
Новини | Міжнародні

Парламент Киргизстану, де тривають протести, обрав нового прем’єра

Новий голова киргизького уряду Садир Жапаров

Жогорку Кенеш, парламент Киргизстану, на позачерговому засіданні 10 жовтня обрав на посаду прем’єр-міністра Садира Жапарова, передає киргизька служба Радіо Свобода. За словами першого віцеспікера парламенту Мірлана Бакірова, який головував на засіданні, його кандидатуру депутати схвалили одноголосно.

Своїми голосами парламентарі підтримали програму, склад та структуру нового кабінету міністрів.

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Жапаров став єдиним кандидатом на посаду прем’єр-міністра. Він повідомив, що в зв’язку з поточною ситуацією в країні склад уряду лишається без змін. Також прем’єр розповів, що відмовився від ідеї націоналізації кар’єру Кумтор.

«Націоналізувати треба було вісім років тому, а зараз сенсу немає, зараз там золота не лишилося», – пояснив він.

10 жовтня спікер парламенту Миктибек Абдилбаєв заявив, що складає повноваження. Акції протесту в Бішкеку не припиняються із 5 жовтня. У ніч на 6 жовтня мітинг прихильників партій, незадоволених підсумками голосуваннях на виборах 4 жовтня, переріс у сутички з правоохоронними органами. Заворушення призвели до захоплення будівель влади.

Фоторепортаж: центральна площа Бішкеку і будинок парламенту Киргизстану після протестів
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фоторепортаж: центральна площа Бішкеку і будинок парламенту Киргизстану після протестів

У Бішкеку в ніч на 6 жовтня відбувалися сутички між прихильниками партій, які програли вибори до парламенту Киргизстану, і співробітниками силових органів. Протистояння закінчилося захопленням будівлі «Білого дому», де працює парламент і адміністрація президента. Як виглядали «Білий дім» і площа Ала-Тоо нині – дивіться у фотогалереї Радіо Азаттик, Киргизької редакції Радіо Свобода

9 жовтня на площі «Ала-Тоо» був зірваний мітинг громадських активістів і прихильників руху «Акирки Умут», куди входять колишній президент Алмазбек Атамбаєв, Омурбек Бабанов і інші політики. Після сутичок п’ять людей були госпіталізовані. Двоє з них, за даними міліції, зазнали вогнепальних поранень.

За фактом події правоохоронні органи порушили справу за статтею 264 ( «Масові заворушення») Кримінального кодексу Киргизької Республіки.

На суботу в Киргизії були консультації членів парламенту і можливе голосування щодо нового складу уряду.

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