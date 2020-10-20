Киргизстан: затримали ексзаступника голови митниці, фігуранта розслідувань про масштабну корупцію

У Киргизстані затримали і доставили в будівлю Держкомітету національної безпеки колишнього заступника голови Державної митної служби Раімбека Матраімова, повідомили в пресслужбі Держкомітету національної безпеки.

Матраімов, який був фігурантом журналістського розслідування щодо корупційної схеми, в рамках якої з країни вивели сотні мільйонів доларів, затриманий в рамках досудового провадження за фактом корупції в митних органах.

17 жовтня Держкомітет національної безпеки повідомив про початок досудового провадження за фактом корупції в митних органах Киргизстану.

У відомстві заявили, що в системі державної митної служби з початку 2016 року колишнім заступником голови Раімбеком Матраімовим й іншими посадовими особами митниці налагоджена корупційна схема з вилучення тіньових доходів при митному адмініструванні, в результаті чого бюджету держави завдано збитків в особливо великому розмірі.

Ім’я Раімбека Матраімова згадувалося в серії спільних журналістських розслідувань киргизької служби Радіо Свобода, видання «Клооп» і Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) про корупційні схеми в митних органах Киргизстану.

Після публікації розслідувань Раімбек Матраімов, його брат, депутат киргизького парламенту Іскандер Матраімов, їхні дружини, а також сімейний благодійний фонд «Ісмаїл Ата» подали в суд на Радіо Азаттик, журналіста Алі Токтакунова і видання «Клооп».

Іскандер Матраімов заявляв в інтерв’ю, що матеріали розслідування були опубліковані з метою дискредитації їхньої репутації.