У Киргизстані напали на кореспондента Радіо Свобода

На оператора киргизької служби Радіо Свобода Айбека Кулчуманова напали невідомі, коли журналіст знімав сюжет біля будинку ексзаступник голови Митної служби Раімбека Матраімова.

За словами журналіста, він знімав прилеглу до будинку територію, щоб перевірити гіпотезу розслідувачів про те, що Матраімов захопив при будівництві частину території дитячого освітнього центру і дорогу, яка веде до будівлі. Сам Раім Матраімов або його близькі цю історію поки що ніяк не коментують.

Інцидент стався 28 вересня в Оші. Як розповів кореспондент Ідріс Ісаков, оператор робив додаткові кадри для розслідування щодо Матраімова і запускав дрон.

У цей момент до Кулчуманова підійшли ззаду кілька молодих людей спортивної статури. За словами журналіста, його вдарили, відібрали у нього камеру та іншу апаратуру: смартфон, штатив, пульт управління від дрона, а також документи і ключі від автомобіля. Крім того, залишається невідомим місце перебування дрона, що залишився без управління.

Загальна вартість вкраденої техніки редакція оцінює в понад 1,5 мільйона сомів (понад 22,5 тисячі доларів).

Організація з безпеки і співпраці в Європі засудила напад на Кулчуманова як «неприпустиме залякування» і закликала владу Киргизстану розслідувати справу.

Прес-секретар прем’єр-міністра Киргизстану Адилет Султаналієв заявив, що в уряді «стурбовані» інцидентом з журналістом, але на даний момент вважають конфлікт побутовим.

При медичному обстеженні оператора у нього виявили травму спини.

На підставі заяви Кулчуманова міліція Оша відкрила справу за статтею «грабіж в особливо великому розмірі». За даними правоохоронців, друга сторона, яка відібрала техніку, теж звернулася із заявою. Пізніше на сторінці УВС Оша у фейсбуці була опублікована інформація, житель Оша звернувся в міліцію із заявою, що у дворі будинку йому на голову впав дрон, через що він отримав травми.

Міліція офіційно не розкриває імена нападників на журналіста. Але, за даними Радіо Свобода, один з них – близький родич Матраімова.

Раімбек Матраімов раніше кілька разів був героєм розслідувань журналістів Радіо Свобода. За даними одного з них, колишній заступник голови митниці Киргизстану (він займав цю посаду з листопада 2015 року по листопад 2017 року) разом із родичами вивів із країни 700 мільйонів доларів.