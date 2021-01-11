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11 січня 2021, Київ 12:47
Новини | Політика

Зеленський і Санду після зустрічі підпишуть «низку документів» – ОП

Візит до Києва буде першим закордонним візитом Маї Санду після її обрання президенткою

Президент України Володимир Зеленський 12 січня зустрінеться з президенткою Молдови Маєю Санду, яка перебуватиме в Києві з офіційним візитом, повідомила пресслужба Зеленського.

«За результатами перемовин голови держав підпишуть низку двосторонніх документів», – йдеться в повідомленні. Про які саме документи йдеться – не уточнюють.

Візит до Києва буде першим закордонним візитом Маї Санду після її обрання президенткою.

Інавгурація президентки Молдови Маї Санду (відео)
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Інавгурація президентки Молдови Маї Санду (відео)

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15 листопада Мая Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським союзом, перемогла в другому турі виборів президента Молдови. Санду набрала близько 57% голосів, а її опонент, проросійський чинний президент Ігор Додон – близько 43%.

Санду заявила, що вважає окупований Росією Крим українським і виступає за виведення російських військ з самопроголошеного Придністров’я.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у листопаді повідомив, що МЗС працює над організацією візиту новообраної президентки Молдови Маї Санду до України. Пізніше стало відомо, що візит відбудеться 12 січня.

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