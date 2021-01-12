Зеленський зустрічається з Санду «віч-на-віч» – ОП

Президент України Володимир Зеленський почав зустріч у форматі «віч-на-віч» із президенткою Молдови Маєю Санду, яка 12 січня перебуває в Україні з офіційним візитом, повідомляє пресслужба українського голови держави.

Після цієї зустрічі заплановані українсько-молдовські переговори в розширеному складі під головуванням президентів. По завершенні перемовин очікується підписання двосторонніх документів, додали у пресслужбі.

Раніше сьогодні в Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України в Молдови.

«На площі перед Маріїнським палацом рота почесної варти відрапортувала високій гості. Пролунали гімни України та Молдови, після чого глави держав здійснили обхід воїнів почесної варти. Володимир Зеленський та Майя Санду представили членів української та молдовської делегацій», – йдеться в повідомленні.

Візит до Києва є першим закордонним візитом Маї Санду після її обрання президенткою.

15 листопада Мая Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським союзом, перемогла в другому турі виборів президента Молдови. Санду набрала близько 57% голосів, а її опонент, проросійський чинний президент Ігор Додон – близько 43%.

Санду заявила, що вважає окупований Росією Крим українським і виступає за виведення російських військ з самопроголошеного Придністров’я.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у листопаді повідомив, що МЗС працює над організацією візиту новообраної президентки Молдови Маї Санду до України. Пізніше стало відомо, що візит відбудеться 12 січня.