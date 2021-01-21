Обслуговування українською: мовний омбудсмен повідомив про 200 скарг на порушення закону

На адресу офісу уповноваженого із захисту державної мови надійшло близько 200 звернень, починаючи з 16 січня 2021 року, коли першочерговою мовою обслуговування споживачів в Україні стала державна – українська мова. Про це мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«За цей час надійшли переважно із Києва та Київської області, як це не дивно. З півдня і зі сходу – якраз найменше. Звичайно, з кожного регіону – по два, по три, по п’ять звернень. Частина з них мають рекомендаційний характер, частина з них справді є з підтвердженням конкретного факту. Звичайно, надходять і такі листи, де є чітке визначення, порушення, факт, доданий файл. І, напевно, 10 звернень ми будемо оформлювати як скарги і безпосередньо розпочинати заходи державного контролю», – сказав Кремінь.

За його словами, зазвичай у скаргах йдеться про відмову обслуговувати українською мовою. «На першому етапі, коли так би мовити клієнт зайшов і замість «добрий день» почув «здрасте». Це, звичайно, відсутність написів українською мовою на вивісках окремих закладів, це відсутність цінників українською мовою. І це, звичайно, відсутність україномовної версії інтернет-магазинів. Таких звернень у нас предостатньо», – додав уповноважений.

Крім того, сказав Кремінь, трапляються і скарги на телеканали.

«Є, звичайно, якісь банальні речі, як скажімо: «я проти всіх українських телеканалів, тому що не встиг ведучий розпочати телевізійну програму українською як його співбесідник заговорив російською і завершилася програма українською, розберіться». Це, звичайно, сфера Нацради з питань телебачення і радіомовлення. І питання квот – це передусім функція конституційного органу такого як Нацрада. У нас з ними підписаний меморандум, ми вже працюємо, у нас є спільний наказ. Найближчим часом ми будемо оприлюднювати результати такої нашої роботи», – сказав мовний омбудсмен.

Станом на 18 січня в офісу уповноваженого із захисту державної мови було близько сотні звернень.

Від 16 січня 2021 року, відповідно до статті 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.



Верховна Рада України 25 квітня 2019 року ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який 16 липня того ж року набрав чинності. Він деталізував державний статус та вживання української мови в різних сферах життя: від бізнесу – і до освіти.