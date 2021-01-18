Обслуговування українською: мовний омбудсмен повідомив про число перших скарг на порушення закону

На адресу офісу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло близько сотні звернень, починаючи з 16 січня 2021 року, коли першочерговою мовою обслуговування споживачів в Україні стала державна – українська мова. Про це мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода.

«По частині з них ми, очевидно, будемо здійснювати заходи державного контролю. Є реакція суспільства на недотримання мовного законодавства на окремих інтернет-сайтах, під час спілкування в громадському транспорті з пасажирами. Ну, і крім усього іншого, це скарги, пов’язані із зовнішньою рекламою» – сказав Кремінь.

Водночас грубих порушень мовного закону не було поки зафіксовано, додає мовний омбудсмен. Тарас Кремінь припускає, що кількість скарг значно зросте після закінчення локдауну, коли відкриють заклади громадського харчування.

В офісі Уповноваженого із захисту державної мови висловлюють сподівання, що ефективно проведена інформаційна кампанія та роз’яснення від ЗМІ щодо того, як має працювати стаття 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», дадуть результат.

Із 16 січня 2021 року, відповідно до статті 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.

Верховна Рада України 25 квітня 2019 року ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який 16 липня того ж року набрав чинності. Він деталізував державний статус та вживання української мови в різних сферах життя: від бізнесу – і до освіти.