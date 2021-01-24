Зеленський не спілкувався з мовним омбудсменом – Кремінь

Президент України Володимир Зеленський не мав жодної зустрічі з уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кремінем. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив сам Кремінь.

На запитання Радіо Свобода, чи відчуває він підтримку Зеленського, чи має з ним зустрічі, Кремінь відповів: «Ми не знайомі. Відповідно у нас не було зустрічей. Відповідно з Офісу президента мені ще ніхто не телефонував. Але я сподіваюся, що у нас така співпраця буде. У нас досить тісна співпраця з Кабінетом міністрів України. Ми співпрацюємо. І я маю можливість зустрічатися і з прем’єр-міністром України, і з міністрами».

Уряд затвердив колишнього керівника Миколаївської обласної ради, депутата Верховної Ради восьмого скликання від «Народного фронту» Тараса Креміня мовним омбудсменом 8 липня 2020 року. До нього цю посаду обіймала завідувачка кафедри журналістики миколаївського Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяна Монахова.

Посада мовного омбудсмена передбачена законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, 16 липня 2019 року він набрав чинності. А від 16 січня діє стаття 30-та закону про мову, за якою вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову за замовчуванням. На прохання клієнта можуть обслужити також іншою мовою, прийнятною для обох сторін, якщо буде обопільне бажання.

Повністю інтерв’ю з мовним омбудсменом Тарасом Кремінем читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться на YouTube-сторінці Радіо Свобода.