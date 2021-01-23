«Настрої більшості суддів є проукраїнськими» – Кремінь про розгляд КСУ мовного закону

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода сказав, що з оптимізмом ставиться до очікуваного рішення Конституційного суду України щодо закону про українську мову як державну.

«Я сподіваюся, що КСУ, з яким у нас є співпраця, – безпосередньо судді КСУ зверталися до нас, щоб надали свою оцінку, в тому числі правову, тому конституційному поданню народних депутатів іще 2019 року, – що вона буде мати оптимістичне і логічне продовження», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

«Наскільки я знаю за результатами відкритих засідань КСУ 2020 року, за результатами закритих засідань, настрої серед більшості суддів цього суду є проукраїнськими, і вони тяжіють до того, що називається визнання конституційним мовного закону, так само як і дотримання регламенту під час голосування власне за цей документ», – заявив мовний омбудсман.

Повністю текст «Суботнього інтерв’ю» читайте на сайті Радіо Свобода о 19-й годині.

Конституційне подання щодо конституційності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», з яким звернувся 51 народний депутат, надійшло до Конституційного суду України в червні 2019 року – невдовзі по тому, як у квітні того року цей закон ухвалила Верховна Рада України, а в травні його підписав президент України Петро Порошенко і закон був опублікований офіційно.

На думку деяких юристів, подання до КСУ проти закону про державну мову України містить маніпуляції і підміну понять.

Конституційний суд розглядав справу у формі усного провадження 7 і 9 липня 2020 року; обидва засідання супроводжували акції на підтримку мовного закону. Відтак КСУ оголосив, що переходить до закритої частини слухання справи. Тарас Кремінь тоді закликав Конституційний суд проявити державницьку позицію в ухваленні рішення щодо «мовного закону». 3 листопада 2020 року КСУ повідомив після чергового закритого слухання, що розгляд справи «буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань», дата якого не була визначена і не визначена досі.