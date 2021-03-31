У Раді після зауважень мовного омбудсмена зняли з розгляду законопроєкт про освіту

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не став включати до порядку денного парламенту законопроєкт №4628 щодо внесення змін до закону України «Про фахову передвищу освіту». Як повідомляє уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, депутати врахували його зауваження до цього документа.

«Автори законопроєкту під виглядом «імплементації норм Конституції України, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та рекомендацій Венеційської комісії» всупереч чинному законодавству України, хотіли внести зміни щодо обов’язкового використання державної мови в освітньому процесі», – розповів Тарас Кремінь.

Законопроєкт №4628 пропонував закріпити норму щодо надання закладам фахової передвищої освіти права «прийняти рішення про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів мовою корінного народу або національної меншини України, однією з офіційних мов Організації Об’єднаних Націй, однією з офіційних мов Європейського Союзу за умови, що усі здобувачі фахової передвищої освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють цією мовою; у разі якщо є письмове звернення від одного чи більше студентів, заклад фахової передвищої освіти забезпечує переклад державною мовою (частина п’ята)».

Як зазначив уповноважений із захисту державної мови у зверненні на адресу комітету з питань освіти, науки та інновацій, «порядок застосування в освітньому процесі державної мови, а також особливості застосування мов корінних народів та національних меншин станом на сьогодні вже вичерпно врегульовані статтею 7 закону України «Про освіту». Пропоновані авторами законопроєкту №4628 зміни до статті 46 закону України «Про фахову передвищу освіту» не враховують вимоги статті 7 закону «Про освіту» та аналогічної їй статті 21 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».