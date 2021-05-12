Парламентський комітет підтримав пільги для українських книговидавців – Кравчук

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкти, які передбачають підтримку українського книговидання. Про це повідомила заступниця голови комітету, народна депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук 12 травня.

Члени комітету рекомендують парламенту ухвалити за основу законопроєкти №5238 та №5239.

Кравчук пояснила законопроєкти «кризовим» становищем книжкової індустрії.

«Собівартість недотованої української книги є значно вищою, ніж російської. Тут ми маємо комплексно допомогти нашим видавцям оптимізувати процес створення конкурентоспроможної за вартістю книги», – написала вона.

Документ №5238 передбачає зміни в Податковому кодексі. Згідно з ними, до 1 січня 2026 року видавництва та підприємства поліграфії звільняються від податку на додану вартість при ввезенні до України обладнання для виготовлення книжок (крім еротичних творів). Пільги не поширюються на обладнання, завезене з «країни-агресора», якою в Україн визнана Росія, або окупованої території.

Читайте також: «Книгарня «Є» скаржиться, що не має підтримки держави, але продажу російських книжок не збільшує. Наразі

Також підприємства звільняються від податку на прибуток від видавничої діяльності, виготовлення книжок та їх розповсюдження. Заощаджені таким чином кошти ці платники податків повинні витрачати на впровадження нових технологій, покращення матеріально-технічної бази, виплати роялті (окрім як авторам-резидентам держави-агресора). За визначенням у документі, «використання таких коштів має бути пов’язане з діяльністю платника податку, прибуток від якої звільняється від оподаткування».

За порушення вимоги щодо цільового використання коштів аконопроєкт передбачає штраф.

Законопроєкт №5239 звільняє також від оподаткування ввізним митом обладнання для видавництв і поліграфічних підприємств, які завозяться до України для виготовлення книжок. Виняток становить обладнання, яке завозять із Росії або окупованої території.