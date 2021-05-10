Ткаченко: варто запровадити штрафи для чиновників, які порушують «мовний закон», раніше, ніж у сфері обслуговування

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, коментуючи чинний закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», висловив думку, що передбачені цим законом штрафи за невикористання української мови в сфері обслуговування було б варто спершу запровадити для посадовців.

«У цьому законі про українську мову є штрафи, з приводу яких точиться дискусія, чи можна накладати штрафи на сервіс, на публічний сервіс – у магазинах, кафе. Я запропонував і маю прихильників у Верховній Раді, які кажуть: давайте спочатку започаткуємо штрафи для чиновників, для депутатів усіх рівнів, для депутатів Верховної Ради, для міністрів, «губернаторів», всіх інших чиновників», – сказав він.

«Я думаю, що населення це сприйме дуже добре. Тому що якщо всі ті, хто ухвалює закони, покажуть приклад, тоді вже можна переходити до якихось історій, пов’язаних зі штрафами у місцях побутового обслуговування. Я не проти», – сказав міністр.

«І у побуті мені приємно, коли я тепер дзвоню замовити якусь їжу у ресторан, мені завжди відповідають українською мовою. Це приємно», – додав Ткаченко.

Іще до приходу на нинішню міністерську посаду 2020 року Олександр Ткаченко, на той час народний депутат (фракція «Слуга народу») і голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, не раз заявляв про потребу перегляду «мовного закону». Одним із моментів, які він тоді прагнув переглянути, були саме штрафи за невикористання української мови у сфері послуг.

Активісти різко критикували такі намагання Ткаченка й інших депутатів від «Слуги народу», спрямовані на послаблення норм «мовного закону».