«Руки геть від української мови»: активісти провели під Радою акцію на захист закону про мову

Києві 3 березня вимагали зняти з розгляду парламенту два проєкти змін до законів про вищу освіту та про забезпечення функціонування української мови.

Кілька десятків людей із плакатами на підтримку української мови зібралися під будівлею комітетів Верховної ради України з вимогою, щоб парламентарі відкликали законопроєкти №4638, 4638-2, а також №3717 про навчання іноземних громадян російською мовою.

3 березня комітет з гуманітарної та інформаційної політики повинен розглядати законопроєкти №4638 та 4638-2.

25 січня кілька десятків народних депутатів зі «Слуги народу» зареєстрували законопроєкт №4638, що передбачає скасування штрафів за порушення права на послуги українською мовою.

9 лютого інша група «слуг народу» зареєструвала проєкт закону №4638-2. Цей документ переносить початок штрафів на липень 2022 року.

Один з авторів законопроєкту №4638-2, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко пояснив, що підтримує рішення відтермінувати штрафи, щоб ці положення набували чинності одночасно з іншими положеннями закону.

Представник «Слуги народу» Максим Бужанський, який є одним з авторів законопроєкту №4638, у грудні називав штрафи за порушення мовного законодавства «абсурдом» і пропонував скасувати їх, щоб «не плодити донощиків».

Із 16 січня 2021 року, відповідно до статті 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою. Штраф за систематичні порушення закону становить від 5100 до 6800 гривень.