Зачем было идти на уступки? – Золкина об отзыве законопроекта перед встречей нормандских советников

Советники глав Нормандского формата встречаются 26 января в Париже. «Дойче Велле» со ссылкой на неназванные источники в Елисейском дворце сообщило, что на встрече хотят определить дату переговоров Украины с «ЛДНР» – которые Украна все время называла недопустимыми. Глава Офиса президента (он и есть советник в Нормандском формате) Андрей Ермак это категорически опроверг и сказал, что такого никогда не будет. А двумя днями ранее Кабинет министров Украины отозвал из парламента законопроект о переходном периоде на Донбассе. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук созвала заседание правительства и заявила, что в документ необходимо внести рекомендации Венецианской комиссии, чего нельзя будет сделать между чтениями. Но «Европейская правда» и российский «Коммерсант» написали, что это – требование России для проведения переговоров по «нормандскому формату». Андрей Ермак, опять же, подчёркивает: «никаких предварительных условий для встречи в «Нормандском формате не было».

Законопроект о «переходном периоде» для Донбасса и Крыма прямо называл Россию страной-агрессором и законодательно закреплял требование Киева провести выборы на оккупированных территориях только после вывода иностранных войск и взятия под контроль границы (здесь больше его пунктов). Почему же его отозвали?

Связан ли отзыв проекта с «Нормандией»?

«Я напомню, что сам законопроект появился около года назад, после этого полгода Министерство реинтеграции во главе с Алексеем Резниковым собирало правки от общественных организаций юристов, экспертов. Окончательно правки были внесены в июне-июле 2021 года, после чего в августе он был зарегистрированный в парламенте. Законопроект вызывал много вопросов у ряда экспертов, особенно с юридической точки зрения. Венецианская комиссия сказала, что в нем больше политические идеи для создания определенных условий для переходного периода, нежели юридических норм, и дала задачу парламенту – исключить эти проблемы», – напоминает ход событий политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«То, что законопроект отозвали – это прямое следствие переговорного процесса, который проходил в декабре-январе между Украиной и Россией по подготовке к нормандской встрече», – уверена она.

«Для чего в нынешней ситуации, понимая, что точно не будет результатов на этих переговорах, отзывать законопроект? Ставки очень высокие – они про НАТО, про размещение вооружения США в восточно-европейских странах, но не про Донбасс. Зачем было жертвовать внутриполитическим украинским документом и идти на уступки России? Я это считаю политически ошибочным решением», – отмечает аналитик.

Алексей Мацука, главный редактор иновещания Украины, склоняется к мнению, что законопроект действительно был недоработанным и не отображал идею реинтеграции.

«Лично мне кажется этот документ сырым и не проработанным. Законопроект является поверхностным, не учитывающим мнение людей из Донбасса. Этот документ, на мой взгляд, не отвечает идеям реинтеграции в полном объеме», – считает Мацука.

Он уверен, что закон в нынешнем виде не поможет, а наоборот, будет препятствовать прекращению войны на Донбассе.

Как сейчас Украине вести себя в переговорах?

«Во-первых, украинская сторона активно пытается включится в переговорный процесс. Мы на ряду с крупными европейскими государствами оказались на вторых ролях в переговорном процессе между Вашингтоном и Москвой. Задача Киева – активно влиться в переговорных процесс, а не только до или после переговоров американцев и россиян. Второе – находить маневры для продолжения дискуссии, но не делая резких движений. Напомню, что с конца 2019 года Украина не делала никаких политических реверансов и не выполняла условия России для организации какой-либо встречи», – говорит Мария Золкина.

«Нам нужно разговаривать с Россией, мы ее признаем участницей конфликта. Вопрос в другом – когда будет встреча Путина и Зеленского, чтобы прекратить конфликт на нашей территории? Нет же, мы будем продолжать рисовать красные линии, играть в политику, пока люди там сидят и ждут от Киева решений», – считает Алексей Мацука.

Зачем России эта встреча советников?

«Россия не готова выходить из переговорного процесса. Они не боятся применять военные инструменты, но цель всё равно – выйти на договоренности, более благоприятные для России. Для этого они и соглашаются на встречи. Это демонстрация «жизни» формата встречи, которая к какому-то результату не приведет», – говорит Мария Золкина. Встречу советников Россия будет пытаться информационно «продать» лояльным к ней государствам, в том числе, Германии, полагает она.

«Германия достаточно четко отстаивала интересы международного права и Украины в «нормандском формате» напротяжении восьми лет. Сейчас межу Украиной и Германией отношения накалились уже официально по нескольким причинам. Первое – Германия не хочет разрабатывать самый жесткий пакет санкций против России в случае вторжения. Второе – она требует от Вашингтона гарантий, что «Северный-поток 2» не будет заблокирован ни при каких обстоятельствах. И третье – Германия сама не продает нам оружие по историческим причинам, так еще и блокирует нам продажу другими членами НАТО», – объясняет Золкина.

А что может заставить Путина говорить с Зеленским?

Алексей Мацука считает – поддержка в этом вопросе от Запада.

«Если только Путин получит какое-то видение, что у него есть поддержка на Западе. Проблема в том, что мало стран, которые видят в Путине союзника и партнера. Он готов встретится с Байденом, но это всего лишь картинка для их аудитории. На самом деле, я думаю, они хотят найти решение, но боятся. Путин понимает, что у Зеленского действительно есть поддержка. И в ходе переговоров их население увидит наше истинное стремление к урегулированию ситуации», – отмечает журналист.

Над текстом працювала Ангеліна Аредова

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