ЄС збирається на кризовий саміт, головні теми – агресія РФ, енергетична криза

Лідери Європейського союзу збираються на саміт у Франції 10 березня, щоб знайти шляхи термінового вирішення наслідків вторгнення Росії в Україну для 27 членів блоку.

Президент Франції Емманюель Макрон, чия країна зараз головує в ЄС, очолить кризовий саміт у Версальському палаці.

«Загарбницька війна Росії є тектонічним зсувом в європейській історії», - йдеться у проєкті підсумкової декларації дводенної зустрічі, яку цитує агентство AFP.

Лідери будуть розбиратися, «як ЄС може виконувати свої обов’язки в цій новій реальності, захищаючи своїх громадян, цінності, демократії і європейську модель».

Підтримка президента України Володимира Зеленського з боку ЄС збільшилася, і на саміті, як очікують, обговорюватимуть його прохання швидко прийняти Україну в ЄС.

За словами дипломатів, головною темою саміту буде термінове вивчення шляхів зміцнення самостійності ЄС в енергетичному секторі.

Зростання цін на енергоносії, викликане вторгненням в Україну, поставило під загрозу економіку ЄС, і без того ослаблену пандемією коронавірусу.

ЄС імпортує близько 40 відсотків свого природного газу з Росії. Німеччина, найбільша економіка Європи, особливо залежить від цих поставок, разом з Італією і кількома країнами Центральної Європи.

Приблизно чверть імпорту нафти ЄС також надходить із Росії.

Залежність Європи від російських енергоносіїв спричинила першу «тріщину» в солідарній відповіді Заходу на російську агресію, коли ЄС цього тижня не підтримав заборону на імпорт російської нафти, яку запровадили Сполучені Штати Америки і Велика Британія.

Згідно з підсумковою декларацією зустрічі, лідери 27 країн обережно погодяться «поступово відмовитися» від залежності блоку від російського газу, нафти та вугілля.