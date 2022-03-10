Захоплення АЕС військами РФ: гендиректор МАГАТЕ їде до Анталії

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що їде до Анталії на запрошення міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, щоб обговорити безпеку на українських атомних електростанціях, захоплених російськими військами.

«На зустрічах там я сподіваюся досягти прогресу з нагального питання гарантій безпеки ядерних об’єктів України. Нам треба діяти негайно», – цитує Гроссі пресслужба МАГАТЕ.

Він заявив, що останніми днями в МАГАТЕ перестали дистанційно надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Чорнобильській АЕС і на Запорізької АЕС. Гроссі висловив занепокоєння щодо раптового припинення надходження таких даних до штаб-квартири МАГАТЕ у Відні з цих двох об’єктів, «на яких є велика кількість ядерного матеріалу у вигляді відпрацьованого або свіжого ядерного палива та ядерного матеріалу інших типів».

Причину збою у передачі даних за гарантіями не вдалося оперативно встановити, кажуть у МАГАТЕ і додають, що продовжують отримувати відповідні дані з інших ядерних об’єктів в Україні, зокрема з трьох інших атомних електростанцій.

Напередодні Україна інформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що ЧАЕС була відключена від електромережі і втратила зовнішнє електропостачання. Українська сторона 9 березня заявила, що на відновлення електропостачання є 48 годин.

Генеральний директор висловив глибоке занепокоєння з приводу такого розвитку ситуації, однак у випадку з Чорнобильською АЕС, за його словами, МАГАТЕ погодилося з українським регулюючим органом у тому, що її відключення від електромережі не вплине на основні функції безпеки на майданчику, де розташовані різні об’єкти поводження з радіоактивними відходами.

«Зокрема, що стосується сховища відпрацьованого ядерного палива на майданчику, то обсяг охолоджувальної води в басейні є достатнім для забезпечення ефективного відведення тепла, що генерується відпрацьованим паливом, без необхідності електропостачання. На майданчику також є резервні аварійні джерела живлення з дизельними генераторами та акумуляторами».

Проте відсутність електроенергії, ймовірно, призведе до подальшого погіршення експлуатаційної радіаційної безпеки на майданчику та стане додатковим фактором стресу для приблизно 210 технічних фахівців та співробітників служби охорони, які протягом останніх двох тижнів не могли змінитись та фактично жили там цілодобово, наголосили у МАГАТЕ.

Чорнобильську АЕС російські війська захопили одразу після початку вторгнення, увечері 24 лютого, Запорізьку АЕС – у ніч на 4 березня.

10 березня в Анталії має пройти зустріч міністрів закордонних справ України і Росії за участі голови МЗС Туреччини.