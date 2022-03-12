Війська РФ обстрілювали Миколаїв «хаотичним вогнем»: 2 поранених – голова ОВА

Російські військові у ніч на 12 березня обстрілювали Миколаїв «безладним хаотичним вогнем», зокрема, влучили у в лікарню, інтернат, котельню, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, внаслідок обстрілів дві людини поранені, загиблих нема.

«Вони змінюють тактику. Розміщуються у селах, квартируються у сільських школах, у будинках. Ми не можемо щільно накривати їх у відповідь. Тепер правил немає, працюватимемо з ними жорсткіше», – написав Кім у своєму телеграм-каналі.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.